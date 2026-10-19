Дональд Трамп заявил о готовности к трехстороннему саммиту с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином по Украине: «Если президент Си хочет его провести, я соглашусь», – сказал американский лидер журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».