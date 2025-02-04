Спастись от ада: Сергей Лавров описал мир после украинского конфликта

Переход к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на установление мира посредством силы может окончательно похоронить роль ООН.
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