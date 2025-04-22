Мурашко: демобилизованные участники СВО получат медосмотр репродуктивного здоровья

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что участники Специальной военной операции смогут пройти обследование репродуктивного здоровья после демобилизации.
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