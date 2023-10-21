Оснащение гибридов Voyah в России стало лучше. Доплачивать за это не придется

Официально продающиеся в России недешевые автомобили Voyah постепенно становятся лучше: в конце августа они получили русифицированную медиасистему, а сейчас медиасистема кроссовера Voyah Free EVR и минивэна Voyah Dream PHEV обрела поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.
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