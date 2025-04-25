Интересно. Нам всегда ставили в пример мощного азиатского тигра – Южную Корею. Там всё благостно. Там намазано волшебной мазью.
Пенсионеры и бедность
Комментарии
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alik3456 Джексон
Кто же тебя так обидел? Недотраханная!!!
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2 час.
Игорь Кузнецов
Некорректное сравнение нашей солидарной пенсионной системы (которая осталась от времён СССР), когда в эти пенсионные выплаты включили "пособие по старости" для всех единое. Тогда "трудовая пенсия" не очень сильно влияет на разницу в доходах пенсионеров. В странах где система выплат другая - отсюда и резко разнятся выплаты пенсионерам и социальные выплаты пожилым людям.
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36 мин.
Андрей Прохоров
Следующими в списке идут сразу все три представителя проебалтийских тигров. 🤪 проебалтийских.... 🤔 Это неплохо, надо запомнить! 👍
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26 мин.
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