Пенсионеры и бедность

Игорь Кузнецов

Некорректное сравнение нашей солидарной пенсионной системы (которая осталась от времён СССР), когда в эти пенсионные выплаты включили "пособие по старости" для всех единое. Тогда "трудовая пенсия" не очень сильно влияет на разницу в доходах пенсионеров. В странах где система выплат другая - отсюда и резко разнятся выплаты пенсионерам и социальные выплаты пожилым людям.