Друзья Зеленского бегут с Украины в США

За границу уехал еще один деятель «95 квартала» – стендап-комик и сценарист Александр Эллерт. Правда, любовь украинских зрителей и бешеную популярность он заслужил не своими шуточками для команды Зеленского, а участием в первом сезоне шоу «Холостячка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии