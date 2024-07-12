Друзья Зеленского бегут с Украины в США

За границу уехал еще один деятель «95 квартала» – стендап-комик и сценарист Александр Эллерт. Правда, любовь украинских зрителей и бешеную популярность он заслужил не своими шуточками для команды Зеленского, а участием в первом сезоне шоу «Холостячка».