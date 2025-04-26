Глава Карелии пригласил жителей республики активнее участвовать в субботниках

Артур Парфенчиков обратился к жителям республики с призывом участвовать в весенних субботниках. «Всех, кто любит свой город, поселок, деревню приглашаю на субботники! Они проходят сейчас в каждом районе и округе.
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