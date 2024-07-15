МВФ назвал крупнейшую страну "бензоколонкой". Но это оказалась не Россия. Налоговые реформы ничего не изменят

Фундамент торгового баланса экономики США и экономическая стабильность государства в значительной степени обусловлены тем, что страна является чистым экспортером природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, следует из последнего отчета Международного валютного фонда.
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