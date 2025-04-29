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Первая группа спутников связи Amazon Kuiper успешно запущена

Первая группа спутников связи Amazon Kuiper успешно запущена

Первая группа спутников связи Amazon Kuiper успешно запущенаС начала месяца компания Amazon при содействии аэрокосмической компании ULA пыталась вывести на орбиту Земли первую группу из 27 спутников связи Kuiper, но этому то и дело мешали различные факторы.

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