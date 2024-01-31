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62ИНФО | Новости Рязани

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На улице Павлова в Рязани вернули прежнюю схему движения

На улице Павлова в Рязани вернули прежнюю схему движения

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта, в соответствии с многочисленными обращениями жителей принято решение о восстановлении прежней схемы движения на улице Павлова с организацией пешеходной зоны у музея.

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