На улице Павлова в Рязани вернули прежнюю схему движения

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта, в соответствии с многочисленными обращениями жителей принято решение о восстановлении прежней схемы движения на улице Павлова с организацией пешеходной зоны у музея.
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