Токсиколог Сиворонов: домашние ароматизаторы выделяют до 100 вредных веществ

Домашние ароматизаторы могут нанести серьезный вред здоровью, поскольку один флакон способен выделять более 100 химических веществ сразу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший вице-губер...
- LD Более 4,5 тыс. че...
- Щетинин: США свои...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым