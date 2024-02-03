Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 899 подписчиков

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  • Елена Михайлова
    как надоели эти лгущие на заказ писакиУгнетение учителе...
  • Игорь Петров
    Пиндосы- мы следим за вами... Бойтесь...40 лет тюрьмы
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    Врут. На сто рублей можно было жить. Можно сказать был коммунизм. Может не везде, но я застал это. И горд. 😇Угнетение учителе...

ОНИ совершенно ненадёжны...

Отличный  комментарий,  который  надо  занести   в  анналы,    взять  на  заметку и  вообще  не  рефликсировать.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Как-то спросили, почему  Михаил Громов полетел   вторым, а первым   Чкалов? И громов рассказал, что у него украли перед полетом  мотор самолета.  И  это был бригада  Чкалова. Может быть,  у его правнучки  что-то наследственное?
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Интеллектуал Неомаргинал
Отличная заметка об их ненадежности. Но надо брать еще круче!
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Nikolia Vovchenko
Автор гитлеровский холуй и оно готово причислить любых выродков к Большевикам,тем самым продвигая линию западных фашистов на уничтожение России
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