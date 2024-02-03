Отличный комментарий, который надо занести в анналы, взять на заметку и вообще не рефликсировать.
ОНИ совершенно ненадёжны...
Комментарии
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Ольга Каширина
Как-то спросили, почему Михаил Громов полетел вторым, а первым Чкалов? И громов рассказал, что у него украли перед полетом мотор самолета. И это был бригада Чкалова. Может быть, у его правнучки что-то наследственное?
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17 час.
Интеллектуал Неомаргинал
Отличная заметка об их ненадежности. Но надо брать еще круче!
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16 час.
Nikolia Vovchenko
Автор гитлеровский холуй и оно готово причислить любых выродков к Большевикам,тем самым продвигая линию западных фашистов на уничтожение России
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9 час.
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