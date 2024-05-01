Экономисты Китая видят необходимость в дополнительных мерах стимулирования

Экономисты Китая считают, что снижение прибыли китайских промышленных компаний в первом квартале вызвало обеспокоенность по поводу неравномерности восстановления экономики и усилило необходимость дополнительных стимулирующих мер для оживления спроса и решения структурных проблем.
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