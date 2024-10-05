Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

Мошенники атакуют россиян в мессенджере Telegram под предлогом записи к врачу с целью получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», предупредил член комитета Государственной Думы по информационной политике, депутат Антон Немкин.
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