Решетников рассказал о преимуществах повышения сверхурочных

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Министр экономического развития РФ Максим Решетников 3 сентября на сессии "Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения" в рамках Восточного экономического форума заявил, что повышение сверхурочных до 240 часов в год поможет работникам больше зарабатывать.
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