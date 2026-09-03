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Решетников рассказал о преимуществах повышения сверхурочных

Решетников рассказал о преимуществах повышения сверхурочных

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Министр экономического развития РФ Максим Решетников 3 сентября на сессии "Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения" в рамках Восточного экономического форума заявил, что повышение сверхурочных до 240 часов в год поможет работникам больше зарабатывать.

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