НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ГЕЙРОПА  так и  НАПРАШИВАЕТСА  в  ХАРЮ ПОЛУЧИТЬ ...!!!В Калининграде оц...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Судя по высказыванию Фили, у ног этой ... должны быть давно штабеля, но по факту одни следы убегающих.Критик объяснил, ...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Боярский да ты брехло старческое оказывается !!!!!!!!!!! Беглов полностью продал Санкт -Петербург Азербайджанской маф...Михаил Боярский п...

Экспедиция российской дрейфующей станции «Северный полюс — 41» в Арктике завершила работу

Экспедиция российской дрейфующей станции «Северный полюс — 41» в Арктике завершила работу

Она продолжалась порядка 19 месяцев Дрейфующая полярная станция «Северный полюс — 41» завершила свою работу в Северном Ледовитом океане, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх