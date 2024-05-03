Экспедиция российской дрейфующей станции «Северный полюс — 41» в Арктике завершила работу

Она продолжалась порядка 19 месяцев Дрейфующая полярная станция «Северный полюс — 41» завершила свою работу в Северном Ледовитом океане, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
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