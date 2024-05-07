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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Торт-кольцо из профитролей с шоколадом

Если есть возможность купить много свежих ягод, ими можно заполнить пустоту в центре кольца. Для приготовление 10-12 порций нужно: 3 желтка яиц С0 или СВ 90 г сахара 30 г кукурузного крахмала 240 мл сливок жирностью 10–11% 400 г маскарпоне ваниль 300–400 г шоколада по вашему вкусу нетающая сахарная ….

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