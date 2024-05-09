«Киевский режим оставит Левобережье Украины»: Названы сроки прорыва обороны ВСУ

Сейчас Запад уже смирился с тем, что Украина будет вынуждена оставить Левобережье и стабилизировать линию фронта по Днепру или за Днепром таким образом, чтобы Россия в этом году не дошла до западной границы.
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