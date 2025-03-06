Инструкторов НАТО уничтожили в Одессе: Карта специальной военной операции на Украине на 6 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские военные нанесли мощный удар по стратегическим объектам в Одесской области, в результате которого были уничтожены иностранные инструкторы, занимающиеся подготовкой украинских военных.