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Областной перинатальный центр стал одним из лучших в России

Областной перинатальный центр стал одним из лучших в России

Свердловский областной перинатальный центр ОДКБ стал одним из лучших в России. Как рассказали в минздраве региона, ОПЦ занял третье место по итогам оценки эффективности за 2025 год на семинаре «Репродуктивный потенциал России».

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