2 - 4 октября 2024 года мастер производственного обучения Баглова Юлия Валерьевна и участники объединения по интересам ´Студия ФриАрт´ руководитель Семенищева Елена Валерьевна приняли участие в 48-й международной выставке-ярмарке по оптовой продаже товаров легкой промышленности ´BTI-2024´ и представили коллекцию одежды ´Ідылія´ .
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