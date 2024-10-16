2 - 4 октября 2024 года мастер производственного обучения Баглова Юлия Валерьевна и участники объединения по интересам ´Студия ФриАрт´ руководитель Семенищева Елена Валерьевна приняли участие в 48-й международной выставке-ярмарке по оптовой продаже товаров легкой промышленности ´BTI-2024´ и представили коллекцию одежды ´Ідылія´ .