Россияне бросились оформлять ипотеку на строительство ИЖС

О резком росте количества выданных ссуд на возведение индивидуальных жилых строений и различной загородной недвижимости информируют «Известия» со ссылкой на соответствующие данные от ведущих отечественных банков.
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