В Ростове-на-Дону четыре района остались без света из-за атаки дронов

Нарушение электроснабжения произошло в четырех районах Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 17 сентября в своем Telegram-канале В ночь на 17 сентября донская столица подверглась массированной воздушной атаке ВСУ.
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