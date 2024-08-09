Наступление Украины – новый виток конфронтации: отчаяние или гениальная военная тактика?

Эта операция, по данным издания Le Temps, вызвала сильное беспокойство в Кремле. El Mundo сообщает, что за короткий период украинская армия сумела установить контроль над более чем 420 квадратными километрами российской земли, что стало неожиданным поворотом в затянувшемся конфликте.