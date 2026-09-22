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Регионы России

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Россия ожидает переосмысления работы ООН по Украине

Россия ожидает переосмысления работы ООН по Украине

Россия рассчитывает на кардинальное переосмысление деятельности Организации Объединённых Наций (ООН) в отношении украинского конфликта, который Москва рассматривает как провальный.

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