Президент: Наши Вооружённые силы приобрели колоссальный боевой опыт

Владимир Путин обращается к Федеральному собранию. Это его 19-е послание. Сразу же глава государства отметил, что в этом году Россия отмечает 10-летие «Крымской весны», и добавил, что Россия и российские граждане, будучи едиными, смогут достичь всех важнейших целей.