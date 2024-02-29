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Президент: Наши Вооружённые силы приобрели колоссальный боевой опыт

Президент: Наши Вооружённые силы приобрели колоссальный боевой опыт

Владимир Путин обращается к Федеральному собранию. Это его 19-е послание. Сразу же глава государства отметил, что в этом году Россия отмечает 10-летие «Крымской весны», и добавил, что Россия и российские граждане, будучи едиными, смогут достичь всех важнейших целей.

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