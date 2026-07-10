Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве составили сводку за 01.07-10.07 2026 года

В День семьи, любви и верности полицейские УВД по СВАО совместно с Общественным советом при УВД организовали праздничное мероприятие Всё началось с приветственного слова начальника УВД по Северо-Восточному округу столицы генерал-майора полиции Рамиля Гафурова, который поздравил присутствующих с праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии