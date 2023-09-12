Хочу отдать сына в детский дом...

Мне вообще не понятно почему мать ходила к психологам, и они ей не объяснили, что надо обращаться к психиатрам. Определенно есть диагноз СДВГ. тем более риск наследственности. Тут ни куда не деться, только контроль психиатра. Если она его сдаст в детдом. думаю ее уже бесполезно осуждать. Она все равно с ним не справляется. А государство займется корректировкой его поведения, хотя бы.

Майя Maja

Жизненный стержень при рождении , это и есть наследственность. Это генетика может проявляться и от прапра дедов-бабок. Только последние 20 лет стали хотя бы это как-то "определять". Ее не вышибишь топором, поркой, битьем, объяснениями и даже любовью. У шизиков ( тем более агрессивных) отсутствует элементарные состояния чувств человека. Их сосуществование обращено внутрь себя. то есть их интересует только их состояние на данный момент времени. Грубо...хочет есть, надо есть. Добыть как? своровать сейчас.