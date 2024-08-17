Лесники начали патрулировать кедрачи и ягодники в Новосибирской области

Места произрастания кедра, клюквы и брусники лесники начали патрулировать с 10 августа. Как сказано в приказе минприроды региона о сроках заготовки кедровых орехов и дикоросов, патрулирование ведется для «исключения причинения вреда лесным насаждениям, истощения лесных ресурсов в результате преждевременной заготовки кедровых орехов, дикорастущих плодов и ягод».
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