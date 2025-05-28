54-летняя женщина погибла под колесами грузовика в Калуге

27 мая в Калуге произошло ДТП, в результате которого на месте погибла женщина-пешеход. По предварительным данным, во вторник в 16 часов в районе дома № 112 по улице Грабцевское шоссе 59-летний водитель грузовика Renault Magnum выезжал с прилегающей территории.
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