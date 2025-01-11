В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных операций более чем в 200 млрд рублей

В компании "Роснано" подсчитали оценочный ущерб от совершенных недобросовестных финансовых операций. Он превысил 200 млрд рублей, ТАСС со ссылкой на слова директора по особым поручениям АО "Роснано" Евгения Фролова.
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