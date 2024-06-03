Малышева рассказала, какой бутерброд полезно есть на завтрак

Елена Малышева и её коллеги врачи заявили, что на завтрак полезно в том числе есть хлеб. Несколько медиков (кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов) перечислили в программе Елены Малышевой продукты, которые полезно употреблять во время первого приема пищи.