Между Петербургом и Красным Селом запустили тактовое движение поездов

В дополнение к существующему графику назначено 7 пар пригородных поездов по рабочим дням. Тактовое движение пригородных электропоездов запустили на участке Красное Село-Санкт-Петербург Балтийского направления.
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