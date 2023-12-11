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Между Петербургом и Красным Селом запустили тактовое движение поездов

В дополнение к существующему графику назначено 7 пар пригородных поездов по рабочим дням. Тактовое движение пригородных электропоездов запустили на участке Красное Село-Санкт-Петербург Балтийского направления.

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