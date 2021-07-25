В США рассказали, как Байден «выкрутил руки» Зеленскому в вопросе «СП-2»

По мнению американского издания, Джо Байден "выкрутил руки" Владимиру Зеленскому. Журналист Марк Тиссен полагает, что визит украинского президента в Вашингтон произойдет только в том случае, если он согласится на гегемонию России в газовой отрасли.
По мнению американского издания, Джо Байден "выкрутил руки" Владимиру Зеленскому. Журналист Марк Тиссен полагает, что визит украинского президента в Вашингтон произойдет только в том случае, если он согласится на гегемонию России в газовой отрасли.
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