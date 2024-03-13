Стражи правопорядка установила причастность семерых жителей Северной Осетии к продаже контрафактного коньяка

В Северной Осетии сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Правобережному району в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли преступную деятельность семерых жителей республики, занимавшихся оборотом крепкого контрафактного алкоголя.
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