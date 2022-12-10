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У Англии 1 победа против Франции за 24 года. Сыграли 9 матчей

У Англии 1 победа против Франции за 24 года. Сыграли 9 матчей

У Англии лишь 1 победа в 9 последних матчах против Франции. На ЧМ-2022 англичане в полуфинале уступили французам 1:2 и покинули турнир.

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