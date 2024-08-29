В «Зените» назвали дату решения по трансферу Соболева

Заявление сделал Александр Медведев Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о новости про подписание нападающего «Спартака» Александра Соболева.
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