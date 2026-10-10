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Водитель BMW устроил дрифт и ДТП у мемориала в Ульяновске

Водитель BMW устроил дрифт и ДТП у мемориала в Ульяновске

t.me/Ульяновская полиция Правоохранительные органы задержали 24-летнего водителя автомобиля BMW, который устроил опасный заезд на Площади 30-летия Победы в Ульяновске.

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