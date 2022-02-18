Дипломатия СССР: решали проблему за несколько секунд - одной фразой

Как Турция пыталась закрыть Босфор для советских кораблей. Сначала о нащем министре "Меня прозвали "Господин "нет", потому что я не позволял собой манипулировать" - так отвечал легендарный министр иностранных дел СССР - Андрей Андреевич Громыко.