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Дипломатия СССР: решали проблему за несколько секунд - одной фразой

Дипломатия СССР: решали проблему за несколько секунд - одной фразой

Как Турция пыталась закрыть Босфор для советских кораблей.  Сначала о нащем министре  "Меня прозвали "Господин "нет", потому что я не позволял собой манипулировать" - так отвечал легендарный министр иностранных дел СССР - Андрей Андреевич Громыко.

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