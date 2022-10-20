Закон, порядок, государство

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В Республике Крым сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении грабежей

В МО МВД России «Сакский» поступило сообщение о грабеже в одном из магазинов города, где неизвестный мужчина похитил с прилавка товар и скрылся.

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