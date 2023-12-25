ВС РФ уничтожили до 150 военных Украины на запорожском и херсонском направлениях

РИАМО - 25 дек. На запорожском направлении подразделения группировки войск РФ с помощью тяжелых огнеметных систем и артиллерии поразили бойцов и технику 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады территориальной обороны в районах Работина, Каменского и Гуляйполя Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.