Происшествия

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Участники организованной группы, обвиняемые в хищении более 20 тысяч тонн угля в Сахалинской области, предстанут перед судом

Участники организованной группы, обвиняемые в хищении более 20 тысяч тонн угля в Сахалинской области, предстанут перед судом

«Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 31 участника организованной группы.

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