Белое судно, красные кресты. Госпитальные суда в Фолклендской войне Во время англо-аргентинской войны 1982 года за право владения Фолклендскими островами обе воюющие сто.
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Белое судно, красные кресты. Госпитальные суда в Фолклендской войне Во время англо-аргентинской войны 1982 года за право владения Фолклендскими островами обе воюющие сто.
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