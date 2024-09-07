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«Жаль, что не можем сделать»: Зеленский посетовал на невозможность прямой атаки на Кремль

«Жаль, что не можем сделать»: Зеленский посетовал на невозможность прямой атаки на Кремль

США выделило Киеву 250 млн долларов военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на заседании 50-го международного форума «Амброзетти» заявил, что сожалеет о невозможности ВСУ ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, которое ранее было переданного Киеву Западом.

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