«Жаль, что не можем сделать»: Зеленский посетовал на невозможность прямой атаки на Кремль

США выделило Киеву 250 млн долларов военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на заседании 50-го международного форума «Амброзетти» заявил, что сожалеет о невозможности ВСУ ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, которое ранее было переданного Киеву Западом.