Европейские страны не смогут покрыть дефицит после отказа от поставок российского газа, заявил вице-премьер Александр Новак.
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даже если это так,видимо ты и такие как ты,с удовольствием кинетесь закрывать этот дефицит,если какая-нибудь фон дер бандерша вас пальчиком поманит.Тьфу,слизняки,терпилы и уроды на вас.