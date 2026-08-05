С начала лета 2026 года жители Волгоградской области подали более 500 новых заявок на бесплатное доведение газа до границ земельных участков домовладений.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С начала лета 2026 года жители Волгоградской области подали более 500 новых заявок на бесплатное доведение газа до границ земельных участков домовладений.
Свежие комментарии