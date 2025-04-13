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Царьград

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Беларусь планирует строительство второй АЭС с участием России: два варианта

Беларусь планирует строительство второй АЭС с участием России: два варианта

Белоруссия рассматривает два варианта для строительства второй АЭС: третий блок в Островце или новая станция в Могилевской области.

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