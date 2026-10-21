Японская компания расширит завод в Аризоне, чтобы увеличить выпуск составов для химико-механической полировки полупроводниковых пластин Fujifilm инвестирует $18 млн в расширение производства материалов для полировки полупроводников на предприятии в городе Меса, штат Аризона.
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