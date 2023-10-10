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Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе. «Армия обороны Израиля наносит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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