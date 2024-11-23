Почему Лермонтов стал культовым русским поэтом на Кавказе

«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ», — писал юный Лермонтов в 1830 году. Неслучайно в отечественном литературоведении за Лермонтовым закрепился эпитет «певец Кавказа» — ведь именно с этими местами связана значительная часть жизни поэта.